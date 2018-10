ALTAVILLA VICENTINA (VICENZA) – Tragico incidente in Veneto domenica sera, 7 ottobre, intorno alle 23:30. Sull’autostrada A4 all’altezza di Altavilla Vicentina, nel tratto compreso tra i caselli di Montecchio Maggiore e Vicenza ovest, in direzione di Venezia, due auto si sono scontrate. Quattro persone sono rimaste ferite: sono state tutte ricoverate all’ospedale San Bortolo di Vicenza. Uno dei feriti è grave.

In base alla prima ricostruzione della polizia stradale di Bassano del Grappa riferita dal Gazzettino l’incidente si sarebbe verificato per un sorpasso tra la seconda e terza corsia: dopo lo schianto una Bmw guidata da un uomo di 34 anni di Cittadella con a fianco una donna di Montecchio Maggiore si è rovesciata sulla cappotta. Ferite anche le due donne a bordo della seconda auto coinvolta nell’incidente, che si è fermata una sessantina di metri più avanti: si tratta di una Chrysler Voyager guidata da una donna di 58 anni che trasportava una passeggera.

In seguito all’incidente quel tratto autostradale è rimasto chiuso per oltre due ore per consentire i soccorsi dei sanitari del Suem e per liberare l’autostrada dalle auto incidentate. Per risalire alle responsabità del sinistro sono in corso le indagini da parte della polizia.