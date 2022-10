Altino (Chieti): 33enne padre di due bambine piccole si impicca in casa dei genitori

A trovarlo in camera da letto è stata la madre del 33enne. Non aveva mai dato segni di fragilità. Il sindaco del paese in cui era cresciuto lo conosceva. Per lui "era un uomo buono ma dalla personalità fragile e complessa".

di redazione Blitz

Pubblicato il 31 Ottobre 2022 - 14:49