BOLZANO – Caos neve in Alto Adige con l’autostrada del Brennero chiusa in direzione nord tra Chiusa e Vipiteno per mezzi pesanti bloccati. “Mia moglie e i miei due figli da 12 ore sono bloccati in auto, a una ventina di chilometri dal valico”, denuncia Riccardo Del Bene.

L’infermiere vive a Garmisch, in Germania, e ieri sera attendeva sua moglie e i figli (una ragazzina di 12 e un maschio di 15 anni) che alle ore 15 erano partiti da Pesaro.

“Di solito – spiega – in 6 ore sono qui. Dalle 20.48 sono fermi in coda sotto la neve. Abbiamo chiamato tutti i numeri di emergenza, ma finora non hanno visto anima viva”. “Mi chiedo se devono morire in auto”, si sfoga l’uomo.

In A22 si è formata una coda di 12 chilometri e anche il servizio strade ha difficoltà a proseguire e a raggiungere i mezzi bloccati. La statale del Brennero è attualmente bloccata in due punti (a Mules e tra Vipiteno e il confine di stato), come anche la statale della Val Venosta a Gomagoi.

E’ stata una nottata impegnativa per le forze di intervento in Alto Adige. Le squadre dei vigili del Fuoco sono state fortemente impegnate a causa delle nevicate che si sono abbattute su tutto il territorio. Nella città di Bolzano sono stati svolti circa una settantina di interventi da parte dei vigili del fuoco del corpo permanente, supportati dai vigili del fuoco volontari che a causa degli alberi appesantiti dalla neve e dei i mezzi pesanti bloccati sulle carreggiate sono dovuti intervenire.

Le passeggiate cittadine e le ciclabili sono state interdette al passaggio su ordine delle autorità comunali che hanno valutato il rischio di caduta rami e alberi. Stesso scenario si è presentato nel resto della provincia dove i vigili del fuoco hanno dovuto affrontare un altro centinaio di interventi. Nella notte ci sono stati anche guasti alle infrastrutture di distribuzione della rete elettrica. Tali guasti hanno provocato delle interruzioni del servizio in alcune località. I gestori di servizio stanno operando per ripristinare gli impianti. Proprio la caduta di un cavo di corrente sulla linea ferroviaria ha provocato la chiusura della linea tra Trento e Bolzano all’altezza di Ora per circa 3 ore. Il problema è stato risolto verso le 3 del mattino.