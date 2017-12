BOLZANO – “Ci sentiamo più austriaci”, questo il contenuto della lettera che 19 consiglieri della provincia dell’Alto Adige hanno inviato al primo ministro dell’Austria Sebastian Kurz per chiedere la doppia cittadinanza. I consiglieri nella lettera inviata a fine novembre sostengono che con l’annessione involontaria dell’Alto Adige all’Italia hanno perso la cittadinanza e ora riaccendono il sogno di recuperarla.

Letizia Tortello su La Stampa scrive che le trattative per la doppia cittadinanza si sono arenate tempo fa e ora che la destra ha conquistato l’Austria i consiglieri del Sud Tirolo tornano a spingere per ottenere anche il passaporto austriaco:

“La doppia cittadinanza ai sudtirolesi era nel programma di Strache in campagna elettorale, e l’Övp non è contrario a priori. Per questo, la lettera sottoscritta da 7 consiglieri di maggioranza della Südtiroler Volkspartei (Svp) e da 12 consiglieri delle opposizioni, tra cui gli indipendentisti dei Die Freiheitlichen e il Movimento 5 Stelle, non è caduta nel vuoto. A loro si sono aggiunti, con un’altra lettera, politici ed ex politici di peso, come lo storico ex presidente della provincia Durnwalder, che si dice «finalmente più ottimista. Noi siamo una minoranza austriaca, non c’è niente da fare». Per quanto la sua idea sia lontana dall’irredentismo e da spinte di «secessione dall’Italia».

Le trattative con Kurz e Strache, dunque, sono aperte. I due leader hanno comunicato che vorrebbero giurare per il nuovo governo entro il 20 dicembre. Anche per la discussione preliminare sulla doppia cittadinanza, che sembra essere in calendario, sarebbe questione di giorni: «Incontrerò Kurz a breve – spiega Philipp Achammer, presidente dell’Svp -. Confidiamo che qualcosa verrà formalizzato, almeno una prima apertura». Per lui «la doppia cittadinanza italiana e austriaca è una questione emotivamente importante, non siamo revisionisti, piuttosto europeisti». A dargli manforte c’è anche il presidente della regione del Trentino-Alto Adige/Südtirol, Arno Kompatscher, che parla di una decisione «dall’altissimo valore emozionale». E guai a parlare di «spirito neoaustrungarico»: quello l’Svp lo lascia ai movimenti indipendentisti altoatesini, che chiedono per la provincia autonoma ancora più indipendenza”.