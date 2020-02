BOLZANO – Due black out elettrici hanno colpito Bolzano e vaste zone dell’Alto Adige da circa mezz’ora. Dopo un primo black out, durato dieci minuti, la luce è tornata per breve tempo per poi saltare nuovamente. Il gestore di rete Edjna sta effettuando accertamenti per risalire alle cause. Numerose le chiamate ai vigili del fuoco.

Come riporta La Voce di Bolzano, problemi soprattutto a Gries, Piani, Don Bosco, Europa e Oltrisarco ma anche altre zone dove la luce arriverebbe ad intermittenza dalle 10.55. L’energia elettrica è saltata anche alle 11.10 circa e cinque minuti dopo c’è stata una nuova interruzione, stavolta di soli 5 minuti. Sono suonati gli allarmi dei negozi, i semafori non funzionavano, i registratori di cassa sono andati in tilt e la gente, seppure per qualche minuto, è scesa in strada per verificare la situazione e magari fare due chiacchiere con qualche vicino.

I tecnici di Edyna, la società di gestione della rete elettrica altoatesina, sono al lavoro per individuare le cause. Le chiamate di utenti senza energia elettrica, comunica l’azienda, arrivano infatti da tutta la provincia. Non è da escludere che il guasto possa essere stato causato dal forte vento che da un paio di giorni imperversa in tutta l’Europa centrale, Alto Adige compreso.

Disservizio risolto da Terna

“In merito alle brevi disalimentazioni elettriche che hanno interessato oggi alcune zone dell’Alto Adige, in condizioni meteo caratterizzate da forti raffiche di vento, Terna, gestore della rete elettrica nazionale, fa sapere che i propri tecnici sono intervenuti tempestivamente, ripristinando la continuità del servizio di trasmissione dell’energia”. Lo comunica Terna in una nota in merito ai blackout verificatisi in mattinata in tutto l’Alto Adige. (fonte ANSA – LA VOCE DI BOLZANO)