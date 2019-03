ROMA – E’ un tedesco di 32 anni e residente a Bolzano lo sciatore ucciso in Alto Adige da una valanga a Maso Corto, intorno ai 2.000 metri di quota, ai piedi dei ghiacciai della Val Senales.

L’incidente è avvenuto intorno alle 10.30 di sabato 16 marzo. Proprio la parte alta della Val Senales era rimasta isolata a fine gennaio 2018, quando le intense nevicate avevano costretto a interrompere la circolazione stradale per il rischio di distacchi. In Alto Adige una serie di valanghe era stata registrata ai primi di febbraio di quest’anno, tra cui una anche sull’autostrada A22 del Brennero, senza coinvolgere persone. Due invece erano morte nella seconda metà di gennaio: un giovane che stava facendo fuoripista sul monte Spicco, in Valle Aurina, e uno scalatore in Vallelunga, che si trovava su di una cascata di ghiaccio.

Fonte: Ansa.