ROMA – Due ragazze, completamente senza vestiti, si sono messe sul balcone della propria abitazione a prendere il sole non potendo andare altrove per la quarantena. E’ successo in Toscana, ad Altopascio, in provincia di Lucca, dove un intero isolato è finito nel caos, con diversi condomini che hanno chiamato i carabinieri.

Come scrive il quotidiano La Nazione, le due donne, trovandosi ai piani più alti, probabilmente convinte di avere tutta la privacy a disposizione, hanno pensato di non essere notate dai vicini. E così hanno deciso di spogliarsi per un’abbronzatura “integrale”. Peccato, però, che invece qualche vicino le abbia notate.

Qualche moglie però deve essersi arrabbiata col marito che assisteva allo spettacolo e avrebbe sollevato una piccola protesta a cui hanno partecipato altre consorti, fino a chiamare i carabinieri, che però giunti sul posto non hanno potuto adottare provvedimenti perché le due ragazze erano sparite. Alla fine la vicenda è finita senza denunce e con il ripristino dell’ordine nella via.

Coronavirus, oltre 17mila denunciati nel weekend

Sono 17.500 i denunciati nel fine settimana per il mancato rispetto delle prescrizioni per il contenimento del Coronavirus. Agli 8.800 di sabato si aggiungono gli 8.700 di domenica, secondo i numeri forniti dal Viminale.

Ieri in 8.641 sono stati sanzionati ieri per spostamenti non legittimi, 74 per false dichiarazioni e 9 per violata quarantena. Sono state 197.750 le persone controllate, mentre gli esercizi commerciali monitorati sono stati 68.252: 104 i titolari denunciati, 32 le attività chiuse. (fonti LA NAZIONE, ANSA)