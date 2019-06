ASIAGO – Una ragazza di appena 17 anni è stata trovata impiccata nella sua casa nell’altopiano di Asiago la mattina del 22 giugno. A trovare il corpo della giovane, che ha deciso di farla finita, sono stati i familiari che hanno allertato il 118 in stato di shock.

Secondo una prima ricostruzione, la ragazza si è tolta la vita impiccandosi nella sua casa. Quando i familiari l’hanno trovata, hanno dato l’allarme ma all’arrivo dei sanitari del Suem per lei non c’è stato nulla da fare che constatare il decesso.

Il motivo che ha spinto la ragazzina al gesto estremo non è noto e sembra che non abbia lasciato biglietti di addio. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri per i rilievi del caso e chiedere la rimozione della salma con l’autorizzazione alle esequie. (Fonte Il Gazzettino)