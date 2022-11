Altro suicidio in carcere: a Torino detenuto per stalking si impicca con un lenzuolo FOTO ANSA

Nuovo caso di suicidio in carcere a poca distanza dal detenuto che si è tolto la vita a Udine. A Torino nella tarda serata di ieri un detenuto italiano di 56 anni si è ucciso impiccandosi con un lembo di un lenzuolo annodato all’inferriata della cella. Era in carcere per stalking ed altri reati persecutori nei confronti della moglie e ha lasciato un biglietto per spiegare le motivazioni che l’hanno spinto al gesto estremo.

Poco prima un altro suicidio in carcere

Poco prima un detenuto, di 22 anni, originario della Repubblica Dominicana, si è tolto la vita nel carcere di Udine, dove era in attesa di giudizio per tentativo di omicidio. Reato maturato nel corso di una rissa, a Trieste. Anche lui trovato impiccato con le lenzuola legate alle sbarre della finestra, come ha spiegato all’agenzia Ansa il Garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale del Comune di Udine, Franco Corleone. Si tratta del 75/o episodio di suicidio in carcere quest’anno in Italia.

