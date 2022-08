Era andata in cerca di fiori dopo un violento nubifragio, poi di lei si sono perse le tracce per ore. L’hanno ritrovata, ormai senza vita, la notte scorsa, in fondo a un dirupo: è morta così una donna di 56 anni residente a Roma e in vacanza ad Alvito (Frosinone).

Alvito, le ricerche fino a notte fonda

A dare l’allarme sono stati i familiari preoccupati del mancato rientro a casa. Le ricerche, proseguite fino a notte fonda con personale del Cai, dei Vigili del Fuoco e dei volontari della Protezione Civile, hanno consentito di individuare il punto in cui la donna è precipitata da un’altezza di oltre dieci metri.

Una volta recuperata la salma, è stata trasferita all’obitorio del Santa Scolastica di Cassino a disposizione dell’autorità giudiziaria. sono stati i carabinieri della Compagnia di Sora.