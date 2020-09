Aly, l’egiziano che ha soccorso il ragazzo ferito in Piazzale Libia 20 a Milano

Aly è l’egiziano che per primo ha soccorso il ragazzo ustionato nell’esplosione della palazzina di Piazzale Libia a Milano.

“Alle 7.15 passavo col mio furgone e ho sentito l’esplosione, un urto fortissimo, c’erano le tapparelle saltate. Mi sono precipitato dentro e ho soccorso un ragazzo, l’ho avvolto in una coperta bagnata e l’ho portato fuori. Poi ho chiuso il gas”. Aly è l’ egiziano che ha soccorso per primo il 30enne ucraino che questa mattina è rimasto ferito nella terribile esplosione in un palazzo a Milano, in piazzale Libia 20.

Aly e il primo soccorso al ragazzo ferito nell’esplosione di piazzale Libia

“Quando ho visto il ragazzo – ha raccontato Aly all’Ansa- sono tornato al mio furgone, ho preso una grossa coperta dal retro, l’ho bagnata, mi sono avvolto in un’altra e sono rientrato. Ho tolto i vestiti al ragazzo, era tutto bruciato. Ho avvolto il ferito, sono uscito fuori a chiedere aiuto e assieme a un’altra persona lo abbiamo portato fuori.

Dopo averlo portato fuori sono rientrato per chiudere il gas in casa che era rimasto aperto”. Il dettaglio fornito dall’egiziano, che lavora in una ditta di pulizie in zona, potrebbe essere centrale per le indagini sulle cause dell’esplosione. Al momento si contano almeno 8 feriti, di cui 1 (proprio quello soccorso da Aly) in gravi condizioni (ma non in pericolo di vita). (Fonte Ansa)