Amalfi, frana sotto la Statale, nessun ferito. Uno smottamento di vaste proporzioni – segnala l’agenzia di stampa Agi – si è verificato poco prima delle 13 ad Amalfi, al disotto della statale, nei pressi della diga foranea del porto.

Amalfi, frana sotto la Statale, nessun ferito

Alcuni vecchi terrazzamenti, costruiti con muri a secco a strapiombo sulla roccia, sono collassati da un’altezza di circa quaranta metri.

I vigili del fuoco che stanno intervento sul posto all’AGI hanno confermato che non vi sarebbero persone coinvolte.

Smottati vecchi terrazzamenti

In via precauzionale – segnala Il Mattino.it – è stato disposto in quel tratto di strada statale il senso di marcia alternato per evitare il transito dei bus sul lato mare in attesa di verifiche da parte dell’Anas. Sul posto sono giunti i carabinieri, i militari della guardia costiera, l’Anas e il personale tecnico del comune.