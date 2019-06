MODENA – Amanda Knox è arrivata a Modena, dove ha preso parte al Festival della Giustizia penale il 13 giugno. Per lei una rilassante passeggiata col fidanzato Christopher, tra baci e spritz. La Knox è stata invitata dopo l’assoluzione in via definitiva per l’omicidio di Meredith Kercher a Perugia.

Rilassata, capelli e un vestito lilla lungo e senza maniche, uno spritz e ripetute affettuosità con il fidanzato Christopher, con il quale è spesso mano nella mano. Entrata da un ingresso secondario, l’americana ha evitato giornalisti e cameraman come già aveva fatto questa mattina a Linate.

Il rinfresco precede la presentazione di un saggio del professor Massimo Donini. Ai giornalisti è stato concesso dagli organizzatori di entrare pochi minuti nel chiostro, con il ‘divieto’ di parlare con Amanda o di fare domande.