ROMA – Amanda Knox, l’ex studentessa americana processata e infine assolta dalla giustizia italiana per l’omicidio di Meredith Kercher, qualche settimana fa aveva fatto parlare di sé per un suo viaggio in Italia e, soprattutto, per il lancio di una raccolta fondi per il suo matrimonio. Il problema, come scrive il settimanale “Oggi”, è che Amanda Knox è già sposata. Da nove mesi.

Il settimanale pubblicherà nel prossimo numero anche il certificato di matrimonio.

“Il documento – si legge nelle anticipazioni del settimanale – si trova anche on line negli archivi della King County, la contea di cui Seattle è capoluogo. L’atto attesta che le pubblicazioni sono state affisse il 21 novembre 2018; che le nozze si sono tenute dieci giorni dopo, il 1° dicembre; e che il certificato di matrimonio è stato emesso il 7 dicembre del 2018”.

“In sostanza – continuano le anticipazioni – Amanda e Chris chiedono soldi per (la festa di) un matrimonio che si è già tenuto. Resta da chiedersi perché la Knox, che è riuscita a rifarsi una vita, l’immagine e un patrimonio (dai proventi del libro di memorie Waiting to be heard ai programmi che conduce con profitto su Broadly e Sundance Tv), si sia prestata a un’operazione che le ha suscitato critiche feroci («Senza vergogna», ha strillato il Sun, in Inghilterra). Tutto indica che abbia ceduto alle insistenze del marito Chris, scrittore in cerca di visibilità”.

Fonte: Oggi.