SEATTLE – “Presto tornerò in Italia”. Lo ha annunciato Amanda Knox in una intervista rilasciata a un programma radiofonico norvegese. La 31enne americana, accusata e poi assolta per l’omicidio della coinquilina inglese Meredith Kercher avvenuto a Perugia nel 2007, oggi afferma: “Non odio il Paese che mi ha messo in prigione per quattro anni. Parlo ancora facilmente italiano. Ho amici italiani”. Per questo, ha aggiunto, “tornerò presto”.

Amanda Knox non precisa quando: “Ho ancora una relazione complicata con l’Italia, ma non la odio precisa – Se ho imparato qualcosa da questa esperienza, è che le persone vengono ingiustamente condannate ovunque. Ma tanti italiani pensano ancora che io sia colpevole. Pensano ancora che io sia Foxy Knoxy e una puttana”, ha aggiunto senza filtri.

Amanda, che oggi è portavoce delle persone condannate ingiustamente, sa che il suo ritorno in Italia sarà un evento traumatico. “Sono andata a vedere un film italiano a Seattle qualche tempo fa. Parlavano in dialetto napoletano. L’unica volta che ho sentito napoletano, ero in prigione. Mi batteva forte il cuore e sono dovuta uscire dal cinema”, ha rivelato.

In questi anni è riuscita persino a razionalizzare: “Il procuratore – ha spiegato – è padre di quattro figlie. Quando ha visto cosa era accaduto a Meredith, si è identificato immediatamente con la sua famiglia e voleva trovare un responsabile a tutti i costi. Ma non si rendeva conto che quell’impulso di andare avanti lo stava anche mettendo in un tunnel. Lo rendeva incapace di vedere oltre il suo pregiudizio”.

“L’ho visto solo nella stanza dell’interrogatorio e nell’aula del tribunale, ma sarei molto interessata a sedermi con lui per sentire se ha cambiato la sua opinione, se le convinzioni che aveva sul tipo di persona che sono, ora sono cambiate”.

Nell’intervista Amanda parla anche di Raffaele Sollecito, il suo ex fidanzato ai tempi del delitto, che ha subito insieme a lei il calvario giudiziario. “Lui è importante per me, ma ci conosciamo come sopravvissuti ad un evento molto traumatico, la nostra relazione è stata il peggior momento della nostra vita”, ha spiegato Amanda. “Non ci vediamo spesso, ma quando viene a Seattle cena con la mia famiglia. E quando andrò in Italia, lo vedrò sicuramente”.