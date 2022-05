Amantea, incidente su statale 18: auto si schianta contro guardrail finendo su altra corsia, otto feriti (due gravi)

È di otto persone ferite, due gravemente, il bilancio di un incidente avvenuto nella notte, intorno all’una, lungo la statale 18 all’altezza del bivio per Campora San Giovanni, frazione di Amantea, in provincia di Cosenza. Un’auto, una Fiat Panda, mentre procedeva in direzione sud, per cause in corso di accertamento, è sbandata finendo contro un guardrail e successivamente è finita nell’altra corsia dove sopraggiungeva una Peugeot 207.

Incidente sulla Statale 18 ad Amantea, due feriti gravi

Il conducente del mezzo, tra i più gravi, è stato estratto dalle lamiere dai vigili del fuoco ed è stato affidato al personale del 118 che dopo aver prestato le prime cure e stato trasportato all’ospedale di Cosenza. Gli altri avrebbero riportato ferite giudicante non gravi, ma sono stati comunque trasferiti al nosocomio di Paola.

I quattro giovani a bordo della Panda sono tutti residenti a Nocera Terinese, comune in provincia di Catanzaro. Sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco che hanno provveduto alla messa in sicurezza della strada e della vettura, anche i Carabinieri della stazione locale per gli adempimenti del caso. Un altro ferito grave tra le quattro persone a bordo della Peugeot.