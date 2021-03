Amatrice, uomo vince 500mila euro con un gratta e vinci: la sua casa era stata distrutta dal terremoto. Una splendida favola a lieto fine da Amatrice.

La fortuna premia gli audaci, così un uomo di Amatrice ha deciso di tentare la sorte comprando un gratta e vinci ma non si sarebbe mai aspettato di vincere ben 500mila euro.

Amatrice, uomo vince 500mila euro con un gratta e vinci: era tra quelli che avevano perso la casa per colpa del terremoto

Questo signore di Amatrice aveva perso la sua casa che era andata distrutta dal terremoto del 24 agosto 2016. La fortuna gli sta restituendo quello che aveva perso tragicamente.

Comunque, torniamo alla cronaca della vincita. Questo uomo di Amatrice ha comprato un gratta e vinci ‘Battaglia Navale’ da appena cinque euro acquistato presso la Tabaccheria Rubei all’interno del centro commerciale ‘Il Triangolo’.

Amatrice, uomo vince 500mila euro con un gratta e vinci: la felicità del sindaco

Sulla vincita, si è pronunciato lo stesso proprietario della tabaccheria, Stefano Rubei, ai microfoni di Rieti Life.

“Una bravissima persona del posto, che sì ha avuto come tutti qui problemi a causa del sisma. Ha grattato il biglietto e dopo aver capito di aver vinto, ha chiesto un controllo alla macchina. Il terminale ha confermato la vincita, non prenotabile in tabaccheria”.

La vincita al gratta e vinci è stata salutata con entusiasmo anche dal sindaco di Amatrice Antonio Fontanella, sentito sempre dalla testata giornalistica ‘Rieti Life’.