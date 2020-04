Amazon, gli articoli più venduti svelano: chi sta in quarantena non crede che finisca presto (foto Ansa)

ROMA – Libri per bambini e letture sulle epidemie. Pantaloni dimagranti e mantelline per parrucchieri; scorte alimentari e, ovviamente, mascherine. Gli acquisti Amazon, in classifica tra le prime dieci posizioni degli articoli top seller del sito in tutte le categorie, ci aiutano a capire come gli italiani passano la quarantena. E ci aiutano anche a capire che per molti, la situazione non si risolverà in breve tempo.

La chiusura delle scuole ha fatto in modo che la classifica libri più venduti fosse dominata dai titoli per bambini in età prescolare. Per gli adulti su Amazon spiccano “Spillover. L’evoluzione delle pandemie” di David Quammen e “Cecità” di José Saramago.

Tra i prodotti alimentari più venduti ci sono, ad esempio, le confezioni di tonno e le cialde per il caffé. Prodotti a lunga conservazione, come i sughi pronti, e diversi formati di pasta. Un segno, non una certezza, che ci aiuta a capire come circoli poca fiducia tra i compratori per una fine precoce della quarantena.

Si sta in casa e in casa si vuole stare comodi. Per questo motivo tra i bestseller nella categoria “abbigliamento”, oltre le mascherine per bambini al primo posto, spiccano le tute e i calzettoni da sport. Bisogna però ovviare a determinate mancanze. Per questo motivo al quarto posto c’è la mantella per parrucchiere per tagliarsi i capelli da casa.

Lo scarso movimento poi ha fatto salire in classifica i pantaloni dimagranti. L’effetto della pandemia si vede nei campi meno inerenti al tema. Ad esempio nella categoria motori, quindi “bestseller auto e moto”, ai primi tre posti ci sono le mascherine antipolvere e al terzo posto una visiera di sicurezza con cappuccio di protezione completo.

Bambini in primo piano. Nei prodotti più venduti in casa e cucina spiccano pastelli, pennarelli, tubetti di tempera e colla glitterata, oltre agli album per disegno. Tendenza confermata anche dai bestseller in ‘giochi e giocattoli’ dove, tra i primi dieci posti, l’unico gioco “per adulti” che regge è Risiko, caposaldo del divertimento da tavolo.

Kindle, cuffie e fire stick dominano il settore “elettronica” mentre in quello “Commercio, Industria e Scienza” le prime dieci posizioni sono tutte appannaggio di mascherine chirurgiche. Spezza il monopolio il termometro laser digitale al decimo posto. Stessa cosa per quanto riguarda i bestseller in ‘fai da te’: mascherine di tutti i tipi e guanti monouso. Per la cura della persona le scelte degli italiani vertono sui rasoi e tagliacapelli, ovviamente la carta igienica, ma anche sul saturimetro da dito: un monitor per calcolare la saturazione dell’ossigeno nel sangue.

