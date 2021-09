Amazon, quant’è lo stipendio base? Aumentato dell’8% e ora si parte da 1680 euro

Amazon aumenta dell’8% lo stipendio dei dipendenti della rete logistica. Dal primo ottobre, grazie all’incremento retributivo che rientra nella revisione periodica degli stipendi realizzata da Amazon, la retribuzione d’ingresso passerà da 1.550 euro lordi al mese a 1.680 euro lordi. La nuova retribuzione d’ingresso è, quindi, più alta dell’8% rispetto agli standard previsti dal Contratto nazionale del trasporto e della logistica.

Amazon tra assunzioni e più stipendio

“Lavoriamo da sempre per essere l’azienda più orientata al cliente del mondo, ma non solo. Vogliamo anche essere il miglior datore di lavoro e il posto più sicuro in cui lavorare”, sottolinea Stefano Perego, VP Amazon EU Operations. Dal suo arrivo in Italia, nel 2010, Amazon ha investito oltre 6 miliardi di euro creando più di 12.500 nuovi posti di lavoro a tempo indeterminato, in oltre 50 siti sparsi in tutto il Paese. Nel 2021 sono già entrati in attività i centri di distribuzione di Novara e di Cividate al Piano (Bergamo). A cui si aggiungerà presto anche il centro di smistamento di Spilamberto (Modena).

Amazon assume 1000 dipendenti nel nuovo centro a Chieti

Amazon inoltre aprirà nel 2022 un nuovo centro di distribuzione a San Salvo, in provincia di Chieti, che permetterà all’azienda di creare 1.000 posti di lavoro a tempo indeterminato. Il lancio del nuovo centro comporterà un investimento di oltre 150 milioni di euro, portando così a 6 miliardi di euro l’impegno economico complessivo di Amazon in Italia dal 2010. Per le posizioni manageriali è già possibile candidarsi. La selezione degli operatori di magazzino inizierà nel 2022. I dipendenti saranno assunti al quinto livello del Contratto nazionale del trasporto e della logistica. “Con un salario d’ingresso tra i più alti del settore”, sottolinea il colosso dell’e-commerce.