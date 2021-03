Blitz dice

Spigole e orate di mare, chi assicura che di mare è quella sta vendendo o servendo in tavola spesso bluffa. Solo il 7/8% di spigole e orate che mangiamo è pescato in mare, 92% è da allevamenti in acquacoltura. Pesce di mare, cibo esotico: 52% dei 179 mln di tonnellate di pescato mondiale è…allevato.