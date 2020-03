MILANO – A Milano un’ambulanza, in emergenza e con le sirene accese, si è ribaltata dopo essersi scontrata con un’auto. L’incidente, avvenuto tra viale Eginardo e l’incrocio con viale Scarampo e via Colleoni, a due passi da dove dovrebbe essere allestito il nuovo ospedale per fronteggiare l’emergenza Coronavirus, poco prima delle 11 di questa mattina, 16 marzo, ha causato il ferimento di due persone, due soccorritori di 27 e 33 anni. Illese le due donne, di 27 e 36 anni, che si trovavano a bordo della vettura.

Stando a quanto finora appreso, riporta Milano Today, il mezzo di soccorso viaggiava in emergenza, con sirena e lampeggianti accesi. La conducente della macchina, non sarebbe riuscita a evitare l’impatto.

I rilievi per ricostruire le cause e la dinamica dell’incidente sono stati effettuati dagli agenti della polizia locale di Milano. (fonte MILANO TODAY)