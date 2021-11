Amedeo Giorgetti è un medico di famiglia di Recanati (provincia di Macerata). Un medico che non sopporta più i No Vax, al punto da decidere di non volerne più tra i propri pazienti. Dalle parole ai fatti, ha affisso un avviso sulla porta dell’ambulatorio. Un avviso a trovarsi un altro medico.

Il dottor Giorgetti ha affermato che curerà i propri pazienti non vaccinati che hanno il Covid. Glielo impone la sua etica professionale. Poi, però, li andrà a ricusare. Li depenna, non vuole vederli più. Non sopporta di essere considerato un “servo” di Big Pharma, uno che consiglia il vaccino per fare un favore alle “multinazionali”. Le tipiche illazioni dei No Vax, No Green Pass, No Covid e compagnia bella.

Amedeo Giorgetti, avviso contro i No Vax fuori dalla porta

Questo l’avviso affisso dietro la porta dell’ambulatorio di Amedeo Giorgetti: “Caro paziente, il Covid ha devastato la vita umana e professionale. Fino a oggi il vaccino è l’unica arma per non ammalarsi. Se ha qualche dubbio o timore, sono a disposizione. Se invece crede che il vaccino sia una pericolosa arma in mano alle multinazionali del farmaco con la connivenza di noi medici di famiglia è pregato di cambiare ambulatorio perché non tollero queste accuse stupide e offensive”.

Il dottor Giorgetti da Recanati ricuserà i pazienti No Vax

Al Corriere della Sera Giorgetti ha spiegato perché ha intenzione di ricusare i pazienti che non si vogliono vaccinare (e che lo ritengono connivente con le multinazionali del farmaco).”Voglio occuparmi solo delle persone che mi apprezzano, rispettano e seguono le mie raccomandazioni. Basta avere a che fare con gente che mi tratta a pesci in faccia e quando prende il Covid non solo pretende di ricevere immediatamente assistenza ma usa arroganza”.