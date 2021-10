Amelia (Terni), morto Giuseppe Laudi: ex assessore ed ex sindaco di Montecchio. Aveva 80 anni

Lutto ad Amelia, in provincia di Terni: è morto Giuseppe Laudi, ex assessore della città ed ex sindaco di Montecchio. Laudi aveva da poco compiuto 80 anni, si è spento all’ospedale Santa Maria di Terni dove era ricoverato da inizio ottobre, dopo la scoperta della malattia che non gli ha lasciato scampo.

Era stato lo stesso Laudi ad annunciare il suo ricovero su Facebook: “Ora tocca a me”, aveva scritto annunciando che il suo male era incurabile e raccogliendo numerosi messaggi di incoraggiamento.

Chi era Giuseppe Laudi, sindaco di Montecchio e assessore di Amelia

Esponente del centrosinistra, Giuseppe Laudi è stato a lungo amministratore nel Comune di Amelia: l’ultima volta è stato assessore nella giunta Sensini, eletta nel 2006.

È stato anche sindaco di Montecchio per tre mandati e presidente della Comunità montana dell’Amerino.

Giuseppe Laudi, l’ultimo messaggio su Facebook

L’ultimo messaggio su Facebook di Giuseppe Laudi risale al 20 ottobre, giorno del suo compleanno. L’ex sindaco aveva voluto ringraziare i suoi sostenitori per l’affetto e gli auguri ricevuti con queste parole:

“Ringrazio tutti per gli auguri e per l’affetto enorme dimostratomi. Ho difficoltà a rispondere e lo faccio fare a mia moglie. Non so con quale risultato. Vi voglio tanto bene”.