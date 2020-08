Amplesso in auto (in pieno giorno): a Lignano beccati (e multati) due cinquantenni (Foto da video Youtube)

Lignano, si erano appartati in auto ma il loro amplesso in macchina è costato loro una multa da 20mila euro.

Amplesso in auto tra cinquantenni

A far rumore, al massimo è l’età dei due focosi amanti puniti nella località friulana. I due avevano infatti oltre 50 anni e non 20, come era facile immaginare.

Fatto sta che i due sono stati beccati in auto, in pieno giorno, a Lignano Sabbiadoro. Ben 20.000 euro di multa, 10.000 mila a ciascuno, da parte della polizia locale che li ha pizzicati durante un controllo di routine della zona. L’auto, alla faccia del romanticismo, era parcheggiata tra due cassonetti dei rifiuti.

Il ritrovamento tra i cassonetti

Gli agenti si sono quindi trovati di fronte ad un palese caso di ‘atti osceni in luogo pubblico’. All’arrivo di un primo agente, la coppia non si è scomposta minimamente, proseguendo nelle effusioni. Alla comparsa degli altri uomini della municipale, i due si sono ricomposti e rivestiti con tutta calma senza mostrare il minimo imbarazzo e senza proferire parola nemmeno di fronte alle conseguenze finanziarie del loro amore.

La Polizia e la sanzione

La vicenda, riportata dal Messaggero Veneto, è stata confermata all’AGI dalla polizia locale. “La sanzione è quella”, ha confermato la polizia locale spiegando che la fattispecie è stata depenalizzata qualche anno fa e ora e solo un illecito amministrativo. La sanzione è quella relativa all’art. 527 del codice penale che prevede ammenda da 5 a 30 mila euro. (Fonti: Agi e Messaggero Veneto)