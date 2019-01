FROSINONE – Ha perso il controllo dell’auto a causa del ghiaccio e si è scontrata violentemente contro un mezzo spargisale. La giovane che era alla guida della vettura è stata ricoverata in ospedale in codice rosso, mentre la madre di 59 anni e originaria di Piglio è morta nell’impatto. L’incidente è avvenuto intorno alle 5,30 del mattino del 31 gennaio sulla via Anticolana, che collega il casello stradale di Anagni a Fiuggi, nella provincia di Frosinone.

Secondo la ricostruzione delle autorità, le due donne viaggiavano su una Fiat Panda e la neve caduta copiosa in Ciociaria ha provocato la formazione di ghiaccio sulla strada. Proprio a causa del ghiaccio, la figlia della vittima ha perso il controllo dell’auto e si è schiantata contro un mezzo spargisale.

Sul posto sono intervenuti i medici del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri, ma per M.A.G non c’è stato nulla da fare. La figlia invece è stata soccorsa e ricoverata in codice rosso all’ospedale Spaziani di Frosinone.