Ancona, sputi e insulti verso autista bus: non aveva fatto salire passeggero senza mascherina

ANCONA – Sputi contro un autobus e insulti all’autista che non lo fa salire senza mascherina protettiva.

L’episodio è avvenuto questa mattina, 4 maggio, sulla linea 4 di un bus Conerobus di Ancona, che unisce la stazione ferroviaria al centro cittadino.

L’uomo voleva salire a bordo senza una protezione del viso, in violazione delle nuove misure che l’azienda Conerobus ha disposto, in accordo con le disposizioni ministeriali, per il graduale ritorno alla normalità dall’emergenza sanitaria da coronavirus.

Quando l’autista gli ha chiesto di adeguarsi, il passeggero lo ha insultato.

Non riuscendo a salire, il passeggero ha anche sputato contro il mezzo per poi dileguarsi prima dell’arrivo della forze dell’ordine.

Gli altri passeggeri presenti a bordo si sono congratulati con l’austista e gli hanno tributato un applauso.

Tutta la scena è stata ripresa dall’impianto di videosorveglianza del mezzo e l’azienda sta valutando se sporgere denuncia.

Un episodio che ha rappresenta un’anomalia all’interno di una giornata finora senza particolari problemi sui mezzi pubblici cittadini.

“La tolleranza per chi non rispetta le regole è zero anche in periodo di ordinaria attività – ha dichiarato il presidente di Conerobus, Muzio Papaveri -, a maggior ragione in un momento in cui tutti siamo chiamati a maggior senso di responsabilità e sacrifici”. (fonte ANSA)