ANCONA – E’ corsa contro il tempo per salvare la vita di un neonato venuto al mondo prematuro. Il piccolo, come racconta Ancona Today, è ricoverato all’ospedale Salesi in terapia intensiva neonatale. La banca del latte dell’ospedale è a zero. Ecco quindi l’appello disperato a tutte le neomamme affinché si prodighino per donare il proprio latte materno.

Seppur in gravissime condizioni, ci sono ancora delle possibilità di salvare la vita del bimbo. Oltre alle terapie già in atto nel reparto dell’ospedale Salesi, una mano potrebbe arrivare dalla somministrazione di latte materno che aiuterebbe il neonato.

Il latte donato deve essere analizzato e ci vuole una settimana. E poi l’ideale sarebbe il latte di una donna che abbia appena partorito prematuramente, proprio come la madre del piccolo in questione. Ma anche in quel caso non ci sarebbe garanzia di vedere dei miglioramenti. C’è solo la speranza che possa aiutare, come confermato dalla letteratura medica.

Chi volesse aderire all’appello dei genitori del piccolo, deve chiamare il centralino dell’Ospedale dei bambini Salesi di Ancona per parlare con il Centro di Neotalalogia, prendere appuntamento per poi donare il proprio latte.