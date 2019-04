ANCONA – Matrimonio con rissa mercoledì 10 aprile ad Ancona. Dopo la cerimonia e il rinfresco, infatti, lo sposo avrebbe preso a schiaffi un’invitata, dimostratasi troppo gelosa nei suoi confronti.

L’episodio, riferito dai giornali locali, è avvenuto nel tardo pomeriggio di mercoledì in via Cristoforo Colombo, all’incrocio con via Maggini. Qui si sarebbe scatenata la lite tra l’uomo e la donna, a cui avrebbero assistito anche diversi testimoni. Sul posto sono poi intervenuti i carabinieri e i sanitari del 118, che hanno cercato di riportare la calma.

Secondo quanto è poi emerso, la lite sarebbe nata per una serie di gelosie da parte dell’invitata, che forse non aveva digerito quel matrimonio e, complice probabilmente l’alcol, aveva deciso di dire la sua. Parole che non sarebbero state gradite dal neo-sposo, che ha prima invitato la donna ad andarsene e poi l’avrebbe allontanata. Ma durante il tragitto sarebbe scoppiata una nuova lite e alla fine lui l’avrebbe presa a schiaffi. Nessuno dei due, però, ha voluto sporgere querela. L’uomo è poi tornato al banchetto di nozze a festeggiare il suo matrimonio, sicuramente indimenticabile. (Fonte: Il Resto del Carlino)