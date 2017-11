ANCONA – I carabinieri del Nas arrivano all’ospedale regionale Torrette di Ancona per verificare la qualità del cibo dopo la denuncia di alcuni pazienti. Tante sono state le proteste dei degenti, dagli insetti presenti nel cibo alla cattiva qualità, che hanno portato anche ad una denuncia da parte di un paziente proprio ai Nas, che sono intervenuti e hanno ispezionato l’ospedale.

Il sito de Il Resto del Carlino scrive che i pasti per l’ospedale viaggiano a due velocità, con qualità diverse a seconda della necessità. Dopo la denuncia di un paziente, che ha lamentato dolori addominali e vomito dopo il pasto al Torrette, sono scattati i controlli che non avrebbero portato però alla segnalazione di irregolarità:

“Da quanto è stato possibile accertare, dalla visita a sorpresa non sarebbero emerse irregolarità tali da far scattare un provvedimento di sanzione o altro. Resta, tuttavia, il nodo della qualità del cibo, specie quello per le degenze nei reparti. Il Carlino l’altro giorno ha effettuato un test in mensa, rilevando una situazione assolutamente in regola, tra pulizia, qualità e gusto del cibo, servizio. Qualcosa resta sicuramente da fare a livello di pasti per i malati:

«Non siamo insensibili a questo argomento, tutt’altro, in fondo ne vale del buon nome dell’ospedale – spiegano i vertici dell’azienda ospedaliera di Torrette -. Stiamo valutando l’ipotesi di convocare la ditta che si occupa dei pasti, non prima di aver attivato le commissioni interne competenti. Dobbiamo fare di più, ne siamo consapevoli, e faremo tutto il necessario per aumentare la qualità».

È necessario ricordare, ancora una volta, che i pasti serviti sono in atmosfera modificata, ossia surgelati, preparati da una ditta veneziana e trasferiti ad Ancona dentro un container. Prima di essere serviti vengono riscaldati. In passato c’erano state vibranti proteste, poi la qualità era tornata di buon livello, ma ultimamente le cose sono peggiorate”.