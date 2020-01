ANCONA – Rissa in strada ad Ancona. Moglie e marito, entrambi tunisini, si sono trovati davanti la presunta amante di lui, una donna del posto. La discussione degenera rapidamente, le due vengono alle mani. L’italiana accusata di essere l’amante chiede aiuto all’uomo che, per lei, è solo un amico. Il tunisino, 55 anni, è insieme alle due figlie che prendono le difese della madre. Urla, volano ceffoni e spinte. Ad avere la peggio è la donna tunisina. Viene schiaffeggiata, poi presa per i capelli dal marito che la scaraventa a terra, dove batte violentemente la testa e perde i sensi.

Arrivano i soccorritori del 118 con l’automedica e la Croce Rossa, insieme alla polizia municipale. La 51enne per fortuna si riprende, ma viene accompagnata al pronto soccorso di Torrette per gli accertamenti. Il marito, invece, viene portato al Comando della polizia locale per essere interrogato. Rilasciato poco dopo sarà comunque denunciato d’ufficio per maltrattamenti in famiglia, a prescindere dall’eventuale querela della moglie. (fonte ANCONA TODAY)