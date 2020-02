Ancona, la rottura di una conduttura apre voragine in pieno centro

ROMA – Nella notte tra giovedì e venerdì 7 febbraio una voragine si è aperta nel pieno centro di Ancona.

A causa della rottura improvvisa della conduttura d’acqua principale della città ad Ancona si è aperta una voragine all’incrocio tra via Giannelli e il viale della Vittoria, in pieno centro. Piazza Cavour e le strade circostanti sono state invase da acqua e ghiaia.

La rottura è avvenuta intorno alle 3 di notte, all’improvviso: non c’erano lavori in corso, la perdita d’acqua è di circa 200 litri al minuto.

Molte utenze sono senza acqua, Vigili del fuoco e Protezione civile hanno organizzato un rifornimento con autobotti per l’ospedale materno infantile Salesi. Il traffico veicolare e i gli autobus sono stati deviati e si sono formate lunghe code nelle strade adiacenti. Il Comune di Ancona invita a usare viabilità alternativa. Sul luogo sono al lavoro i tecnici di Viva Servizi, che stanno cercando di intercettare la perdita, mentre la polizia municipale fa defluire il traffico.

I tecnici stanno lavorando a pieno regime per verificare il danno e ripristinare la conduttura. Non si prevedono però tempi brevissimi, spiega l’amministrazione. Per quello che riguarda la viabilità chiuse piazza XXIV Maggio lato Poste e lato Comune e l’intersezione Viale della Vittoria-Via Giannelli. Chiuso anche il Viale della Vittoria a salire fino a via Orsi. Le auto provenienti dalla Galleria del Risorgimento vengono deviate su via Piave sia verso il centro sia verso il Passetto, con inversione del senso di marcia fino a via Orsi. I veicoli che scendono da via Isonzo-via del Conero non possono raggiungere via Piave e svoltano in via De Bosis.

Fonte: Ansa.