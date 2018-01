ANCONA – Sono stati chiamati per soccorrere una persona che aveva avuto un malore, ma quando sono arrivati con l’ambulanza in via Dalmazia sono stati fermati sulla soglia: i volontari della Croce Gialla di Ancona, infatti, non potevano entrare in quel palazzo che ospita un centro culturale islamico perché avevano ai piedi le scarpe.

Loro, però, le scarpe non se le potevano togliere: come spiega Edoardo Danieli sul Corriere Adriatico, infatti, la norma a cui sono tassativamente tenuti ad obbedire prevede una tenuta consona per ogni intervento. Di questa divisa fanno parte le calzature speciali, antinfortunio, capaci cioè di garantire la sicurezza dell’operatore in ogni eventualità.

Così i soccorritori e i musulmani del centro di preghiera si sono trovati bloccati su due fronti opposti, ciascuno da un imperativo differente.

Racconta il Corriere Adriatico: