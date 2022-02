Ancona, trovata a 15 anni nel parco in coma etilico, priva di sensi e in ipotermia: ricoverata in ospedale (foto Ansa)

Ad Ancona una ragazzina di 15 anni è stata trovata svenuta in un parco a causa di un abuso etilico. La giovane è stata trovata verso le 21.30 di sabato 12 febbraio in un parco nella zona degli Archi.

Ancona, a 15 anni priva di sensi nel parco: coma etilico?

La giovane era anche in ipotermia avanzata. A trovarla sono stati alcuni passanti che hanno avvertito il 118. La 15enne è stata soccorsa dai sanitari della Croce gialla e trasportata all’ospedale di Torrette in “codice giallo”.

I Carabinieri hanno avviato le indagini per chiarire che cosa abbia provocato il malore alla ragazzina. Tra l’ipotesi più probabile è un abuso alcolico che ha provocato un coma etilico.

Cos’è il coma etilico

L’alcol è la sostanza di abuso più antica della storia umana. Non esiste una dose massima sicura a prescindere. Si parla di intossicazione da alcol quando la quantità consumata in un certo arco di tempo supera la capacità di metabolizzazione del fegato. In altre parole l’alcol stesso e i suoi metaboliti si accumulano nel flusso sanguigno più velocemente di quanto possano essere smaltiti. I principali effetti avversi dell’alcol si manifestano in forma di disturbi neurologici, gastrointestinali e cardiovascolari.

Questi sono in genere correlati alla concentrazione di alcol nel sangue. Tuttavia la gravità dell’intossicazione acuta da alcol dipende anche da diversi altri fattori come per esempio dipendenza, patologie legate al consumo cronico.

Nei reparti di pronto soccorso, tra i numerosi disturbi correlati all’alcol, l’intossicazione acuta da alcol è la più frequente. Purtroppo sempre più spesso riguarda anche la popolazione adolescente. Le conseguenze di un coma etilico non sono prevedibili e dipendono dalla durata dello stato di coma e dalla gravità. Nel caso di un coma grave il paziente può riportare gravi danni permanenti e, in assenza di un intervento medico tempestivo, può avere esito fatale.