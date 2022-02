“C’è un cadavere nel fosso”: allarme ad Ancona per le numerose chiamate giunte al 112, ma non era vero. E’ accaduto nel tardo pomeriggio di sabato 19 febbraio 2022 quando alcuni passanti hanno segnalato la presenza di un corpo nel canale di scolo che costeggia via della Ferrovia. Si vedevano le gambe di un uomo spuntare.

Sul posto sono intervenuti polizia, Croce Gialla, mezzi del 118 e vigili del fuoco. Effettivamente nel fosso si intravedeva una figura distesa, priva di sensi, nascosta tra la vegetazione. I primi a farsi strada sono stati i pompieri, seguiti dal personale sanitario.

Per fortuna l’uomo disteso, un 30enne di origine romena, non era morto: era semplicemente ubriaco. Quando i sanitari sono riusciti a fargli riprendere i sensi è stato il 30enne a spiegare di essersi scolato una bottiglia di rum e di essersi incamminato per smaltire la sbornia. Così è scivolato nel fosso e si è addormentato.