ROMA – “Le situazioni sono stazionarie ma restano critiche”. Questo l’ultimo bollettino delle ore dodici sulle condizioni di Andrea Camilleri, lo scrittore ricoverato al Santo Spirito di Roma da quattro giorni.

Il prossimo bollettino medico sarà diramato dalla Asl Roma 1 “solo in caso di variazioni significative”.

Lo scrittore 93enne è ricoverato nell’ospedale romano dopo un arresto cardiaco. Solo venti giorni fa si era anche rotto il femore cadendo in casa.

Camilleri nelle scorse settimane si stava preparando per salire la prima volta sul palco delle Terme di Caracalla, il 15 luglio, con lo spettacolo che racconta la sua Autodifesa di Caino. Autore di oltre 100 titoli (diventano oltre settecento nelle trenta lingue in cui è stato tradotto, dal tedesco al cinese. Una biblioteca di Babele), Camilleri ha venduto in Italia con Sellerio 25 milioni di copie e con i titoli Mondadori circa 6 milioni di copie.

Fonte: Ansa.