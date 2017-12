PORDENONE – Andrea Diprè, noto alle cronache soprattutto per essere l’ex fidanzato di Sara Tommasi, è stato condannato a pagare una multa di 13.500 euro (anzi per l’esattezza lui ne dovrà pagare 4500 come le altre protagoniste della vicenda) per aver girato un video a luci rosse con due ragazze in un parco giochi per bambini a Cordenons, in provincia di Pordenone. Le due ragazze in questione, scrive Susanna Salvador sul Gazzettino, sono Catia Cristina Zaharia e Francesca Romeo.

Scrive la Salvador: