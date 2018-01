CORTINA D’AMPEZZO (BELLUNO) – Buone notizie per l’ex sindaco di Cortina d’Ampezzo, Andrea Franceschi: la Corte d’Appello di Venezia ha ridotto a nove mesi la condanna nei suoi confronti dell’ex primo cittadino, che in primo grado si era visto infliggere una condanna di tre anni e sei mesi di reclusione per i reati di turbativa d’asta e e minaccia a pubblico ufficiale.

Franceschi era stato accusato di aver manipolato una gara d’appalto per la gestione del servizio rifiuti nel comune ampezzano e di aver fatto pressioni sulla polizia municipale per ridurre i controlli sugli eccessi di velocità. L’appello – riferiscono i media locali – ha riformulato la sentenza di primo grado, con sconti di pena, anche nei confronti degli altri tre imputati nel processo, rigettando l’appello della parte civile e revocando il risarcimento deciso in primo grado.

Nel complesso, scrive il Gazzettino, quella presso la Corte d’Appello di Venezia è stata “quasi una vittoria” per tutti i quattro imputati del processo all’ex sindaco di Cortina. Nel complesso le condanne sono passate da dieci anni totali a due anni e cinque mesi. Scrive il quotidiano veneto: