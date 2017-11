MONZA – E’ scomparso nel nulla Andrea La Rosa, il direttore sportivo del Brugherio, squadra del comune in provincia di Monza. Da dieci giorni non si hanno più sue notizie e non si sa dove sia. Non solo la famiglia e la società, dove è arrivato a inizio stagione, sono preoccupati. Il suo è un nome noto in tutti campi da calcio dall’Eccellenza in giù della zona: ha lavorato nel mondo del marketing e delle vendite commerciali, ed è un ex calciatore semiprofessionista con esperienze in Serie C, tra le altre nella squadra salentina del Casarano.

In settimana infatti non si è parlato d’altro e la notizia della scomparsa dell’uomo, 35 anni residente a Milano, non solo ha destato scalpore, ma in poche ore ha fatto il giro della Brianza (e non solo). Martedì della scorsa settimana il dirigente era regolarmente a Brugherio per la presentazione del nuovo allenatore della prima squadra, Marco El Sheikh. Poi si sono completamente perse le sue tracce.

Come racconta il Corriere della Sera, sembra che, prima di sparire,