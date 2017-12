MILANO – A distanza di un mese dalla scomparsa di Andrea La Rosa, ex calciatore di serie C, il suo corpo è stato ritrovato cadavere nel bagagliaio di una macchina che viaggiava lungo la Milano-Meda, nel Monzese. L’auto era guidata da Antonietta Biancaniello. Oltre lei i carabinieri seguivano anche il figlio della donna, Raffaele Rullo.

I due, di Quarto Oggiaro (Milano), volevano far sparire il corpo della vittima sciogliendolo nell’acido. Infatti nell’auto sono stati ritrovati alcuni flaconi. La coppia, interrogata dai carabinieri e dal pm Eugenio Fusco negli uffici del nucleo Investigativo, sono stati sottoposti a fermo per omicidio e soppressione del cadavere.

Il corpo del 35enne era chiuso nel bagagliaio: integro, non legato e seminudo. Con la gola tagliata. Il giovane, direttore sportivo del Brugherio 1968, era sparito nel nulla con la sua auto il 16 novembre scorso, giorno in cui aveva avuto gli ultimi contatti telefonici con gli amici e la fidanzata. Quella sera doveva incontrare alcune persone con cui stava concludendo un affare economico-finanziario: qualche testimone ascoltato dai carabinieri dopo la denuncia di scomparsa presentata dai genitori del 35enne avrebbe detto che la stessa vittima le descriveva come “persone pericolose”.