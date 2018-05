PESARO – L’imprenditore Andrea Marinelli, 45 anni, è morto nel sonno nella sua casa di Pesaro il 29 maggio. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] Il “re delle cucine low cost” sarebbe deceduto per complicazioni dopo un intervento alla gola e una infezione durante la convalescenza. L’uomo che era noto per aver venduto le sue cucine al Gruppo Mondo Convenienza lascia una moglie e un figlio.

Marinelli era considerato il “re delle cucine low cost” proprio perché una cucina su tre di quelle vendute da Mondo Convenienza porta il suo nome. Quasi un migliaio i suoi dipendenti, tra quelli diretti e l’indotto, dislocati in almeno dieci stabilimenti a Pesaro. Il team di Marinelli Snipers,la squadra che partecipa al motomondiale, ha dichiarato in una nota: