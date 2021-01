Andrea Orcel chi è: moglie, figli, età, vita privata, carriera del prossimo ceo di Unicredit. Unicredit vola a Piazza Affari, con il titolo che viene congelato e segna un rialzo teorico del 5,8%.

A spingere gli acquisti le indiscrezioni, rilanciate da Bloomberg, su un’accelerazione nella scelta del banchiere d’affari Andrea Orcel come nuovo ceo. Si scioglie il nodo sul nuovo ceo di Unicredit e si va verso la nomina di Andrea Orcel al posto lasciato da Jean Pierre Mustier.

Lo si apprende da fonti finanziarie citate dall’Ansa. Da quanto si è appreso il Cda di Unicredit per la scelta di Orcel si terrà prima del weekend. Unicredit vola in Borsa dopo che la banca ha individuato nel banchiere d’affari Andrea Orcel il successore di Jean Pierre Mustier. Il che titolo, entrato anche in asta di volatilità, torna agli scambi è balza del 4,91% a 7,78 euro.

Mentre era a Merrill Lynch e UBS, Orcel lavorava nei loro uffici di Londra, vivendo nel quartiere di Kensington. È sposato con l’interior designer portoghese Clara Batalim-Orcel con la quale ha una figlia.

Ha sposato Batalim-Orcel nel 2009, all’età di 46 anni, dopo 16 anni di fidanzamento. Ha un cucciolo di husky di nome Flash. Un noto poliglotta, parla correntemente cinque lingue europee: italiano, francese, inglese, tedesco e spagnolo.

È anche noto per la sua preferenza per le cravatte di seta Salvatore Ferragamo. Il regime di esercizio di Orcel include corsa ad alta intensità (HIR), allenamento con i pesi e sci nautico.

Suo fratello minore, Riccardo, ha lavorato come banchiere di investimenti con Orcel presso Merrill Lynch & Co. alla fine degli anni 2000. È stato nominato vice amministratore delegato di VTB Bank nel luglio 2013 e ha occasionalmente lavorato con Andrea su accordi reciproci.

Andrea Orcel chi è, la carriera del prossimo ceo di Unicredit

Andrea Orcel è un banchiere di investimento italiano che di recente è stato presidente di UBS Investment Bank da novembre 2014 a settembre 2018.

Era previsto che succedesse a José Antonio Alvarez come amministratore delegato di Banco Santander da settembre 2018 a gennaio 2019. Stando a quanto riportato dall’Ansa, dovrebbe essere il prossimo ceo di Unicredit.