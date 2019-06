ROMA – Si presentava alle boutique, di preferenza di lusso, per scegliere un orologio di valore o un gioiello prezioso, come Andrea Pirlo, l’ex campione della Nazionale: sceglieva, ordinava, poi mandava la presunta moglie a ritirare l’oggetto con l’assicurazione che il “marito” sarebbe passato a saldare il conto senza problemi.

Un uomo che secondo la Digos si sarebbe spacciato per Andrea Pirlo nonostante una somiglianza piuttosto vaga. 48 anni, di Valenza, ex orafo, è stato denunciato dalla Digos di Torino. Le indagini erano partite dopo la querela dell’ex calciatore che si era visto recapitare diverse fatture e sollecitazioni di pagamento per acquisti che non aveva mai fatto.

In altre occasioni Palazzolo si sarebbe spacciato per il fratello di Pirlo. Dalle indagini è emerso come i negozianti in effetti avessero abboccato, almeno all’inizio, alla messinscena dell’ex orafo. (fonte Repubblica)