Andrea Pizzini, il fotografo che riprende le terapie intensive in Alto Adige, minacciato dai No Vax (Nella foto Ansa, un momento del documentario di Pizzini)

Andrea Pizzini minacciato dai No Vax. Lui è il fotografo che sta riprendendo e documentando la situazione nelle terapie intensive in Alto Adige.

Alto Adige: Andrea Pizzini minacciato dai No Vax

Emerge anche in Alto Adige il problema delle minacce da parte dei no vax. Il fotografo e filmmaker Andrea Pizzini, meranese di 43 anni, ha segnalato alle forze dell’ordine numerosi casi di minacce ricevute dai no vax, soprattutto sui social network.

Wellenbrecher, il progetto di Pizzini sulle terapie intensive

Pizzini è noto per il suo progetto Wellenbrecher, frangionde in tedesco, con cui ha documentato in immagini le terapie intensive altoatesine durante l’emergenza Covid.

“Ho ricevuto centinaia di insulti in questi mesi sui social — spiega Pizzini — Io cerco di ignorarli ma anziché diminuire sono aumentati ed hanno assunto toni più pesanti. Alcune minacce non mi fanno dormire, tipo ‘Du wirst fallen’ (cadrai), con un significato assimilabile ad una minaccia di morte, oppure un esplicito ‘sappiamo dove abiti e cosa fai'”. “Non voglio fare la vittima, ma nemmeno posso giustificare un linguaggio così violento”, spiega il meranese.