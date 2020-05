Andrea Rinaldi, è morto il calciatore 19enne ex Atalanta: era stato colpito da aneurisma

ROMA – E’ morto Andrea Rinaldi.

Il calciatore diciannovenne del Legnano, ex Atalanta, era ricoverato da venerdì in condizioni gravissime a causa di un aneurisma cerebrale.

Aneurisma che lo ha colpito mentre si stava allenando a casa.

Soccorso dai genitori, le sue condizioni erano parse da subito molto gravi.

A dare la notizia della sua morte è stato il suo procuratore, Marco Montesarchio, su Facebook:

È una notizia che non vorresti mai dover dare o ricevere anche per chi, come me, ti conosceva solo da un anno.

Fu tuo padre ad organizzare l’incontro, ma bastò poco ad entrambi per capire subito che condividevamo gli stessi principi per poter iniziare a lavorare insieme.

Sono stato davvero fortunato ad averti conosciuto e sono contento che le nostre strade si siano incrociate anche se per così poco tempo…

Spero d’averti potuto lasciare qualcosa di positivo come tu sicuramente hai fatto con me. Sei stato sempre corretto e leale con tutti, era il tuo modo di essere dentro e fuori dal campo di calcio.

Quel rettangolo verde che era la tua vita! Avrei voluto poter gioire con te per un tuo ritorno tra i professionisti, te lo saresti meritato dopo una stagione esaltante a Legnano.

Poi, avevamo ancora tantissimi traguardi da dover raggiungere, come quelli che iniziavamo a programmare per la prossima stagione. Ma, purtroppo, il destino ha voluto che un malore ti portasse via in un attimo.

La tua vita è stata breve ma vissuta intensamente perché eri un lottatore che davanti alle difficoltà non si arrendeva e lo hai sempre saputo dimostrare e hai sempre dato tutto!

È stato un onore averti avuto tra i miei assistiti e mi piacerà ricordarti, così, con quel motto che ti rappresentava tanto e che avevi scritto anche sulla tua pagina Facebook: "Se non lotti per ciò che desideri, non piangere per ciò che perdi".