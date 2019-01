ROMA – Ha diffamato via social e con il vincolo della continuazione, Andrea Stival, ex suocero di Veronica Panarello, e la sua compagna Andreina Fiorilla. Con questa motivazione un 56enne è stato condannato. Condannato per una serie di post e commenti che ha divulgato attraverso il suo profilo social, riconducibili all’omicidio del piccolo Loris Stival, e alle accuse che l’imputato muoveva verso la coppia.

La difesa dell’uomo, sostenuta dall’avvocato Giovanni Russo del Foro di Caltagirone, ha chiesto il patteggiamento. La sentenza, pronunciata dal giudice monocratico Maria Rabini e divenuta irrevocabile, ha condannato l’uomo a mille euro di multa, pena ridotta per il rito e sospesa; l’uomo che e’ incensurato, dovrà pagare le spese processuali in favore delle parti civili costituitesi. Il legale della coppia procederà in sede civile per la quantificazione del danno patito dai suoi assistiti.