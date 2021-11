Un agricoltore di 54 anni, di Andria, è morto schiacciato dal trattore che guidava. L’incidente è avvenuto intorno alle ore 14 sulla Sp 124. Sul posto sono intervenuti, oltre ai soccorritori del 118, anche i vigili del fuoco, la polizia locale e la polstrada, che ha effettuato i rilievi e chiuso la strada al traffico.

Agricoltore muore schiacciato dal trattore

Il grave incidente è avvenuto oggi, venerdì 26 novembre, verso le 14 nelle campagne andriesi, in contrada Torricciola. Un uomo di 54 anni, di Andria, è morto travolto dal trattore che stava guidando, a quanto sembra uscendo di strada. Il mortale incidente stradale è avvenuto sulla sp 124 a pochi metri con l’incrocio con la sp 12. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 ed i Vigili del Fuoco di Barletta.

Rilievi in corso

Per i rilievi è quindi giunta una pattuglia della sezione della Bat della Polizia Stradale, cui hanno dato ausilio gli agenti del Nucleo di Pronto Intervento della Polizia Locale. Vani i tentativi di rianimare l’uomo sia da parte di alcuni automobilisti di passaggio che da parte dei sanitari giunti sul posto. I tecnici e ispettori dello Spesal stanno verificando per chi lavorasse la vittima e se tutto fosse in regola.