Ragazzo scomparso ad Andria, in Puglia, dal 7 novembre. Francesco ha 16 anni, l’identikit fornito da “Chi l’ha Visto?”.

Francesco è scomparso ad Andria, il ragazzo si è allontanato senza lasciare traccia dalla casa presso cui risiede sabato 7 novembre. Ha con sé il cellulare che risulta spento e da quel giorno nessuno l’ha più visto né sentito.

Al momento della sua scomparsa indossava un maglione verde, jeans strappati, zaino blu della Nike. Ha occhi e capelli castani. E’ alto 155 centimetri ed è di corporatura normale. Frequenta il secondo anno dell’istituto Colasanto.

L’annuncio della sua scomparsa anche durante la trasmissione di Rai Tre “Chi l’ha visto”. Chiunque abbia notizie si rivolga subito alle forze dell’ordine.

Ospite di una comunità cittadina

Come riporta Andria Viva, Francesco era ospite di una comunità cittadina. A seguito della regolare denuncia di scomparsa, sono immediatamente scattate le ricerche del giovane, a quanto sembra proveniente dalla provincia di Foggia. Come accade in questi casi, è stata diramata la segnalazione di scomparsa per tutto il territorio nazionale, anche se le ricerche sono maggiormente concentrate sui luoghi in cui Francesco frequentava o si trovano parenti ed amici.

Questi i dati forniti nel corso della trasmissione “Chi l’ha Visto?” andata in onda mercoledì 11 novembre. Chiunque lo abbia visto può mettersi in contatto ai numeri di emergenza 112 o 113, telefonando a “Chi lo ha visto” allo 06.8262, inviare un fax allo 06.64633399 oppure scrivere una email a 8262@rai.it.

Corporatura: normale. Statura: cm 155. Occhi: castani. Capelli: castani. Abbigliamento: maglione verde, jeans strappati, zaino blue della Nike. (Fonti Andria viva e Chi l’ha Visto?).