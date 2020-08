Trovato il pirata della strada che ha travolto e ucciso la ragazzina di 15 anni ad Arzignano (Vicenza).

E’ stato individuato e portato in carcere dai carabinieri il pirata della strada che ha travolto e ucciso la sera del 16 agosto Angela Vignaga, 15 anni, ad Arzignano, in provincia di Vicenza.

Si tratta di un 54enne che è stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto. I carabinieri del nucleo investigativo di Vicenza e della compagnia di Valdagno sono riusciti a rintracciare il responsabile dopo due giorni di serrate indagini.

Angela Vignaga era nata nel 2004, avrebbe compiuto 16 anni fra meno di un mese. Domenica sera stava camminando sul ciglio della strada a pochi passi da casa per una passeggiata serale, in compagnia del suo cane.

L’incidente in via Broggia

E’ stata investita in via Broggia, in un tratto buio di collina in prossimità delle località di Costo e Castello. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, l’adolescente è stata falciata alle spalle. Il conducente non è si fermato a prestarle soccorso, è fuggito nell’oscurità.

A dare l’allarme, intorno alle 22, è stato un altro automobilista, transitato diverso tempo dopo l’investimento, che si è accorto del corpo a terra.

L’auto pirata l’ha colpita con violenza, facendole fare un balzo in avanti di diversi metri. Quando sul posto sono arrivati i medici del Suem non c’era più nulla da fare.

Le indagini serrate

I carabinieri si sono subito messi al lavoro, raccogliendo ogni elemento utile: in mancanza di testimoni oculari, fondamentali sono state le immagini delle telecamere di sorveglianza.

Arzignano, spiegano dal comune, è dotata di un sistema di video sicurezza perimetrico, che cinge tutto l’abitato, e difficilmente una targa può sfuggire. Al vaglio anche i frame delle telecamere private, delle villette e delle aziende della zona.

Nel luogo dell’investimento, oggi in molti hanno lasciato mazzi di fiori. Scossa per la tragedia anche la sindaca di Arzignano, Alessia Bevilacqua, che aveva lanciato anche un appello pubblico all’autista perché si costituisse.

Intanto l’amministrazione, in segno di vicinanza con la famiglia Vignaga, ha deciso di annullare un paio di eventi pubblici, tra cui un concerto che avrebbe dovuto tenersi al Castello. (Fonte: Ansa).