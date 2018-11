CALTANISSETTA – Da tre giorni amici e familiari lo cercavano in tutta Gela. Angelo Giarrizzo, pensionato di 82 anni, aveva detto che stava uscendo per recarsi in piazza Umberto, ma non è più tornato. Lo hanno ritrovato morto in un’area verde del quartiere Fondo Iozza, a oltre due km di distanza dalla sua abitazione.

La famiglia, preoccupata, si era rivolta alla trasmissione Chi l’ha visto? e aveva lanciato un appello anche ai cacciatori. L’uomo, capelli grigi e occhi verdi, indossava un maglione a righe e pantaloni grigi. Con sé aveva un biglietto su cui sono scritti nome, cognome e indirizzo, perché soffriva di Alzheimer. E’ probabile che a causa dei problemi di memoria abbia perso la cognizione, senza più riuscire a tornare a casa.

Il corpo ritrovato, a quanto si è appreso, non presenta segni di violenza. Sul luogo del rinvenimento è intervenuto il medico legale per accertare le cause del decesso.