Blitz dice

Tredici di fila, tredici sabato di No Vax-No Pass in strada, sempre più o meno le stesse strade, quelle del centro di Milano. Tredici settimane di fila che in quelle strade si blocca il traffico, la gente si leva di mezzo e il commerciante, se non cala la saracinesca, di certo è come se chiudesse, […]